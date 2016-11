Wahlkrimi in Andermatt hauchdünn entschieden

Am Abstimmungssonntag vom 27. November gab es in drei Gemeinden kommunale Vorlagen. Besondere Spannung herrschte in Andermatt. Für die zwei vakanten Sitze im Gemeinderat bewarben sich drei Personen: die beiden «wilden» Kandidaten Jost Meyer und Jsidor Regli sowie den von der FDP, CVP und SVP gemeinsam portierten jedoch parteilosen Edwin Holzer.

Der wieder antretende Peter Baumann wurde mit 346 Stimmen (absolutes Mehr: 184) mit einem Glanzresultat als Gemeindevizepräsident gewählt. Wolfgang Baumann (bisher) und Edwin Holzer (neu) erhielten als Gemeinderatsmitglieder je 285 Stimmen (absolutes Mehr: 242). Isidor Regli verpasste mit 176 Stimmen den Einzug in den Gemeinderat. Jost Meyer erhielt als neuer Sozialvorsteher 158 Stimmen – genau das absolute Mehr. Andere Kandidaten erhielten total 156 Stimmen. Zudem wurden 178 leere Wahlzettel eingereicht. In den Kirchenrat gewählt wurden Manfred Zurfluh, Armin Baumann und Alfred Nager.

In Andermatt wurde zudem über ein Sachgeschäft entschieden. So haben die Andermatterinnen und Andermatter mit einem überwältigenden Mehr von 88,34 Prozent Ja gesagt zum Kredit von 1,55 Millionen Franken (Gemeindeanteil: 1,25 Millionen) für den Neubau der Bahnhofbrücke.

Updates zu den Wahlen in Hospental und Sisikon folgen.

Markus Arnold

Mehr dazu in der Ausgabe vom 30. November 2016.