Wegen Vogelgrippe: Kein Geflügel an Kleintierausstellung

Nachdem bereits Vogelgrippefälle des Subtyps H5N8 am Boden- und Genfersee aufgetreten sind, wurde am Montag ein verendeter Schwan mit demselben Virus am Neuenburgersee aufgefunden. Dies zwang den Bund zu reagieren. Jeder Kontakt von Wildvögeln mit Hausgeflügel muss vermieden werden. Das Verbot, Geflügeltiere auszustellen, trifft auch die Urner Kleintierfreunde, die am Wochenende vom 19. und 20. November die Kleintierausstellung im Altdorfer Winkel präsentieren. Trotz des Verbotes hält man jedoch an der Ausstellung fest: Rund 400 Kaninchen werden die Besucherinnen und Besucher erfreuen.

Mehr dazu in der UW-Ausgabe vom Samstag, 19. November 2016.