Weniger Bewerbungen für Werk- und Förderpreise

Dieses Jahr schrieb die Stiftung das Berlin-Atelier aus, zwei Eingaben gingen ein. «New York ist offensichtlich begehrter als Berlin», erklärt Elisabeth Fähndrich, Präsidentin des Stiftungskuratoriums, «Berlin kann man sich vielleicht privat besser leisten». «Es freut mich aber, dass das Urner Werkjahr mit sechs Bewerbungen dank der Aufstockung auf 20'000 Franken attraktiver geworden ist», so die Jurypräsidentin. Der neunköpfigen Jury der Kunst- und Kulturstiftung Uri liegen am 7. Dezember 26 interessante Dossiers zur Bewertung vor: Fünf aus dem Bereich Musik und 21 aus dem Bereich Bildende Kunst. Die Bereiche Film, Theater, Tanz und Literatur fehlen gänzlich. «Das ist nicht aussergewöhnlich», meint Elisabeth Fähndrich. «Schwankungen sind normal, dafür ist dieses Jahr das Geschlechterverhältnis ausgeglichen.» An der 35. Urner Werk- und Förderungsausstellung im Dezember wird der Kunst- und Kulturstiftung Uri zufolge zudem das Schaffen des Altdorfer Fotografen und Buchautors Christof Hirtler und der Künstlerin Mary Anne Imhof gewürdigt.