Zwei weitere Kläranlagen werden umgebaut

Die Strategie der Abwasser Uri sieht vor, dass künftig das gesamte Abwasser des Urner Oberlands auf die ARA Altdorf konzentriert wird. Die ARAs Göschenen und Wassen müssten beide mittelfristig in fünf bis zehn Jahren saniert werden. Laut Abwasser Uri ist die Ableitung des Abwassers nach Altdorf wirtschaftlicher und in Bezug auf die Reinigungsleistung umweltfreundlicher als eine Sanierung. Beide ARAs werden in Pumpwerke umgebaut. Die Projektkosten für die Aufhebung der ARA Wassen und der Bau einer Transitleitung nach Gurtnellen belaufen sich auf netto 4,9 Millionen Franken. Die Nettokosten für die Aufhebung der ARA Göschenen betragen auf 7,23 Millionen Franken.

Mehr dazu in der Ausgabe vom 26. November 2016.