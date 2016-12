Aktuelles aus der Landratssession

Der Landrat hat dem Globalkredit 2017 für das Kantonsspital Uri in der Höhe von 4,891 Millionen Franken zugestimmt. Der Beschluss fiel einstimmig mit 61 Stimmen.

Sechs Vorstösse werden eingereicht: 2 Motionen, 1 Interpellation und 3 Parlamentarische Empfehlungen. Den Anfang macht die Motion zur Unterstützung des Urner Spitzensports von Flavio Gisler (CVP, Schattdorf). Darin wird der Regierungsrat ersucht, die Urner Spitzenathleten im Rahmen einer Leistungssportförderung mit jährlichen Beiträgen von bis zu 12 000 Franken zu unterstützen. Die zweite Motion zur Umsetzung vom Schutz- und Nutzungskonzept Erneuerbare Energien im Kanton Uri stammt von Christian Arnold. Der Seedorfer SVP-Landrat fordert darin, das Projekt Wasserkraftnutzung am Alpbach in Erstfeld aktiv voranzutreiben. Die landrätliche Finanzkommission hat eine Parlamentarische Empfehlung eingereicht zur Anpassung und Überarbeitung des kantonalen Finanz- und Lastenausgleichs in Zusammenarbeit mit den Urner Gemeinden. Die zweite Parlamentarische Empfehlung zur Wirtschaftsförderung und Standortpflege im Kanton Uri stammt von der FDP-Landratsfraktion. Dem Regierungsrat wird darin empfohlen, die Bestandespflege und Unterstützung der einheimischen Unternehmen bereits in der strategischen Ausrichtung, und später auch auch in der praktischen Umsetzung der Wirtschaftsförderung erste Priorität einzuräumen. In der dritten Parlamentarischen Empfehlung zu Sparmassnahmen empfiehlt Hans Gisler (SVP, Schattdorf) dem Regierungrat, Doppelspurigkeiten in Zukunft zu vermeiden. Sein Parteikollege Alois Arnold-Fassbind (Bürglen)d hat eine Interpellation zum Zerstückelungsverbot von Landparzellen eingereicht.