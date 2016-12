Andermatter nimmt an Hundeschlittenrennen in Alaska/Kanada teil

Für den 30-Jährigen ist es der erste Winter, dass er an Hundeschlitten-Rennen teil nimmt. Der «Yukon Quest» startet am 4. Februar 2017. Mit 14 Hunden ist Severin Cathry dabei unterwegs und derzeit ist er am «trainieren, trainieren und trainieren». Im Interview erzählt er von der Faszination des "mushens", wie er zum Hundeschlitten-Fahren kam und welche Erlebnisse er dabei schon hatte. Denn unter anderem hat er dabei schon manchmal einen Wolf gesehen und einmal fast einen Inuit überfahren.

Mehr dazu in der Ausgabe vom 17. Dezember 2016.