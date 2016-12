Auffahrunfall beim Kollegikreisel

Am Montagmorgen, 19. Dezember, kurz nach 07.15 Uhr, fuhr der Lenker eines Personenwagens gefolgt von einem Lieferwagen – beide aus dem Kanton Uri – auf der Klausenstrasse von Bürglen in Richtung Altdorf. Auf Höhe des Restaurants Schächengrund bremste der voranfahrende Lenker sein Fahrzeug verkehrsbedingt ab. Der nachfolgende Lenker des Lieferwagens erkannte die Situation zu spät und kollidierte in der Folge mit dem Heck des Personenwagens. Verletzt wurde niemand. Der Sachschaden beträgt rund 12'000 Franken.