Baubewilligungsgesuch für Erschliessung Werkmatt wird eingereicht

Der Kanton macht einen weiteren Schritt zur koordinierten Entwicklung des Areals Werkmatt. In den nächsten Jahren sollen im Gebiet Eyschachen schrittweise Parzellen verkauft und bebaut werden. Die Erschliessung der Parzellen mit allen notwendigen Strassen sowie Werkleitungsinfrastrukturen wird durch den Kanton sichergestellt. Das entsprechende Bauprojekt wird Ende Dezember bei der Gemeinde Altdorf zur Bewilligung eingereicht. Die entsprechenden Absteckungen werden in diesen Tagen erstellt. Der Bau der Erschliessung wird etappiert und passt sich dem Fortschritt des Verkaufs der Parzellen an. Eine erste Etappe sieht den Bau der Strassen sowie Werkleitungen im südlichen Bereich der Werkmatt vor. Der Baustart erfolgt nach dem Verkauf der ersten Parzellen, wie die Volkswirtschaftsdirektion mitteilt.