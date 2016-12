Berlin-Atelier für die Kunst – Werkjahr für die Musik

Das Kuratorium unter dem neuen Namen Kunst- und Kulturstiftung Uri hat am 7. Dezember die Werk- und Förderpreise bestimmt. 26 Urnerinnen und Urner bewerben sich, zehn weniger als im Vorjahr. Aus 20 Bewerbungen der bildenden Kunst überzeugte die Jury die Installation «Fresko» der Künstler Peter Spillmann/Susanne Schär. Auf sie wartet 2018 ein viermonatiger Aufenthalt in Berlin. Das Werkjahr geht an den Altdorfer Musiker Dave Gisler. Die Jury lobte die hohe Spiel- und Improvisationskunst, der Ideenreichtum, die ästhetischen Kompositionen, aber auch seine Sensibilität für unterschiedliche Klangwelten. Die öffentliche Übergabefeier der Werk- und Förderungsbeiträge findet am Samstag, 10. Dezember, um 17.00 Uhr im Haus für Kunst Uri statt.

Doris Marty

