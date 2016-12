Das Grösste am Skispringen? – Das Gefühl vom Fliegen!

Das Gefühl vom Fliegen, das In-der-Luft-sein – das ist es, was Aron Russi aus Altdorf und sein Trainingskollege Elias Arnold aus Unterschächen am Skispringen so lieben. Aron Russi ist 13, Elias Arnold acht Jahre alt, und die beiden sind die derzeit einzigen aktiven Urner Skispringer.

Diesen Sport zu trainieren, ist nicht immer einfach. Denn die nächste Schanze steht in Einsiedeln, im Winter müssen die beiden Knaben gar bis ins Montafon oder nach Hinterzarten fahren. Doch diese Tatsache hält weder diese jungen Urner von ihrem Traumsport ab, noch hat es das ihre Vorgänger aus dem Schächental – darunter ihr Trainer Sven Arnold. Das erklärte Langzeitziel der beiden ist Olympia. Und einer ihrer Vorgänger, Ivo Hess, war bis vor wenigen Jahren Teil des nationalen B-Kaders, Sven Arnold trainiert heute die Schweizer Skisprungdamen.

Mehr dazu in der Ausgabe vom 3. Dezember 2016.