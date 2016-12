Der Knoten Kastelen in Schattdorf soll saniert werden

Zu diesem Projekt fand am Mittwoch, 30. November, eine Infoveranstaltung für die angrenzenden Betriebe und Anwohner statt. Vorgesehen ist laut der Veranstaltungseinladung, die Rynächtstrasse im Bereich des Knoten Kastelen auf einer Länge von 250 Metern auf 6,80 Meter zu verbreitern und eine Linksabbiegespur zu bauen. Dazu soll die Brücke über die Stille Reuss komplett ersetzt und ebenfalls verbreitert werden. Ausserdem sollen auch der Hochwasserschutz und die Situation für die Fussgänger verbessert werden. Insgesamt fliessen 7,2 Millionen Franken in das Projekt, heisst es in der Einladung.

