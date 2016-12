Dreharbeiten für SRF-Krimiserie auf dem Urnerboden

Gedreht werden die sechs Folgen der neuen SRF-Krimiserie in zwei Drehblöcken vom 23. November bis 11. Dezember 2016 und vom 16. Januar bis 29. März 2017 in Glarus, auf dem Urnerboden und in Zürich, heisst es in einer Medienmitteilung des SRF.

Als die Tochter des arabischen Investors spurlos verschwindet, soll Kantonspolizistin Rosa Wilder, die hier im Ort aufgewachsen ist, sie finden. Gemeinsam mit dem Bundeskriminalbeamten Manfred Kägi stösst sie im Laufe der Ermittlungen auf ein dunkles Geheimnis, das seit Jahren unter der Oberfläche der Talschaft modert – und mehr mit ihrer eigenen Geschichte zu tun hat, als ihr lieb ist.

Mehr dazu in der Ausgabe vom 31. Dezember 2016.