Einmaliges Konzert im Berg zu Ehren der heiligen Barbara

Die heilige Barbara, die Schutzpatronin der Mineure, hatte ein Auge über die grosse Menge, die sich am Sonntagabend, 4. Dezember, im Zugangsstollen zum Gotthardbasitunnel in Amsteg versammelt hatte. Ausverkauft, hiess es, schon Wochen vor dem Konzert. 700 Zuhörerinnen und Zuhörer lauschten aufmerksam dem Programm, das der Cäcilienchor Altdorf unter der Leitung von Aaron Tschalèr präsentierte. Rund 90 Mitwirkende in Chor und Orchester standen auf der Bühne in dem Tunnel, durch den ab Sonntag, 11. Dezember, mit dem neuen Fahrplan, die Personen- und Güterzüge der SBB offiziell Fahrt im Jahrhundertbauwerk Gotthardbasistunnel aufnehmen werden. Der 4. Dezember gehörte jedoch ganz der heiligen Barbara. Allein Musikwerke zu Ehren der Schutzpatronin erklangen in diesem besonderen Konzertsaal.

Mehr dazu in der Ausgabe vom 6. Dezember 2016

Franka Kruse

Zum Bild: Der Cäcilienchor Altdorf gab zu Ehren der heiligen Barbara ein Konzert im Zugangsstollen zum Gotthardbasistunnel. Foto: Franka Kruse