Engere Zusammenarbeit bei Auswahlverfahren

Wie die Kantonspolizei Uri mitteilt, verspricht sie sich von der Vereinheitlichung der Anforderungsprüfung Synergien. Neu müssen die am Polizeiberuf Interessierten eine Anforderungsprüfung absolvieren, die in den Räumlichkeiten der Interkantonalen Polizeischule in Hitzkirch (LU) stattfindet. Mit der Zentralisierung dieser Polizeilichen Anforderungsprüfung wollen die beteiligten Polizeikorps Synergien nutzen und die Anforderungen vereinheitlichen. Die Prüfung beinhaltet die Module psychologischer Eignungstest, Sprachkompetenz Deutsch, Tastaturschreiben, Sport/Schwimmen und psychische Belastbarkeit.

