Engerer Rat plant Ausstieg aus dem «Rosenberg»

«Ja, der Engere Rat ist grundsätzlich bereit, den Ausstieg zu vollziehen», antwortete Präsident Rolf Infanger auf eine Anfrage der Altdorfer Korporationsräte Thomas Walker und Barbara Furger. Die drei Trägerschaften des Rosenbergs - die Korporation Uri, die Einwohnergemeinde Altdorf und die Korporationsbürgergemeinde Altdorf - seien aktuell in Verhandlungen mit einem externen Wirtschaftsprüfungsbüro. Da die Verhandlungen noch im Gange seien, könne zum jetzigen Zeitpunkt noch nichts Genaueres gesagt werden, so Rolf Infanger. «Von der Korporation Uri wird angestrebt, die ganze Fläche des Bodens in unserem Besitz zu haben, dafür auf eine Beteiligung an der Immobilie und an dem Betrieb zu verzichten.»

Simon Gisler