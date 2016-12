Erstes Bike-Festival in Andermatt

Die Mountainbike-Rennserie Proffix Swiss Bike – die wichtigste Rennserie neben dem Weltcup – macht 2017 erstmals halt in Andermatt. Die Urschner Gemeinde ist einer von sieben Etappenorten. Die Union Cycliste International (UCI) hat dem Rennen in Andermatt den Status C1 gegeben. Und deshalb werden dort auch die begehrten UCI-Punkte vergeben, was Topathleten wie Nino Schurter, Jolanda Neff, Julien Absalon oder auch die Silener Geschwister Linda und Reto Indergand anzieht.

Mehr dazu in der Ausgabe vom 24. Dezember 2016.