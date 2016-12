ETH-Medaille für Josua Oderbolz: «Für mich etwas vom Grössten»

Die beiden Urner Josua Oderbolz und Nicolo Dubacher gehören zu den ersten 30, die den Masterstudiengang Gesundheitswissenschaften und Technologie an der ETH Zürich abgeschlossen haben. Josua Oderbolz wurde noch eine besondere Ehre zuteil: Seine Masterarbeit wurde ausgezeichnet.

In seiner Masterarbeit testete Josua Oderbolz ein Medikament, das sich noch in der klinischen Phase der Medikamentenentwicklung befindet, an humanen Knorpelzellen, die von einem operierten Knie stammen.

Mehr dazu in der Ausgabe vom 31. Dezember 2016.