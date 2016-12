EWA schreibt trotz erneuter Wertberichtigung Gewinn

Das Umfeld im Strommarkt bleibt für das EWA weiterhin schwierig. Aufgrund der tiefen Preise im internationalen Stromhandel wurde auf den Wasserkraftwerken eine Wertberichtigung von 3,8 Millionen Franken getätigt – nachdem im Vorjahr bereits 12,7 Millionen Franken abgeschrieben wurden. «Die Marktpreise entwickelten sich im vergangenen Jahr noch einmal nach unten», begründete Jörg Wild, der Vorsitzende der Geschäftsleitung des EWA an der Bilanzmedienkonferenz vom Freitag, 16. Dezember. Trotzdem gelang es dem EWA einen Jahresgewinn von 3,8 Millionen Franken zu erwirtschaften (+0,7 Millionen Franken). Die Eigenproduktion von Strom ging im vergangenen Jahr leicht zurück – vor allem wegen den Erneuerungsarbeiten am Kraftwerk Gurtnellen – der Stromabsatz stieg aber um 10 Millionen kWh auf 413 Millionen kWh an. Die Gesamtleistung des Unternehmens beläuft sich auf 80 Millionen Franken (-0,2 Millionen Franken).

Mathias Fürst