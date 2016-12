Feuerverbot oberhalb der Nebelgrenze

Durch die aktuelle Trockenheit und die Waldbrände in den Nachbarkanton Graubünden und Tessin haben die Fachstellen (Amt für Forst und Jagd; Abteilung Feuerwehrinspektorat) die Lage beurteilt, heisst es in einer Medienmitteilung des Kantons Uri.

Die Gefahrenstufe im Bereich Waldbrand wurde auf die Stufe 2 «mässig» angehoben. Das niederschlagsarme und sonnige Wetter der vergangenen Wochen hat die Waldbrandgefahr ansteigen lassen. Auch in den kommenden Tagen (Sylvester) ist kein Niederschlag in Sicht. Ohne Schneedecke hat sich mit dem Laubstreu brennbares Material am Boden angesammelt. An besonnten Stellen und unter Windeinfluss kann die Waldbrandgefahr sehr gross sein.

Die Gemeinde Andermatt hat auf dem ganzen Gemeindegebiet, die Gemeinde Altdorf auf dem Gebiet Eggberge, die Gemeinde Bürglen auf dem Gebiet Haldi und Biel und die Gemeinde Schattdorf auf dem Gebiet Haldi, ein absolutes Feuerverbot erlassen.

Ab sofort ist es in den oben genannten Bereichen verboten, Feuer im Freien zu entfachen, Feuerwerk abzubrennen, Raketen, Heissluftballone oder Himmelslaternen steigen zu lassen sowie brennende Raucherwaren wegzuwerfen. Bei einer Entspannung der Gefahrenlage werden die Gemeinden und Fachstellen wieder informieren.