Grosseinsatz für Urner Rettungsdienst

Zehn Personen, die zur Kontrolle ins Spital mussten und ein Sachschaden von rund 80'000 Franken, das ist die Bilanz eines Verkehrsunfalls beim Kreisel in Flüelen am Sonntagabend, 18. Dezember um zirka 17.30 Uhr. Ein italienischer Autofahrer fuhr von der Autobahnausfahrt Altdorf/Flüelen in Richtung Kreisel. Als er sein Auto verkehrsbedingt zum Stillstand brachte, krachten die beiden folgenden Autos, beide aus dem Kanton Zürich, ins Heck. Die zehn Personen konnten das Kantonsspital bereits wieder verlassen.

Nicht in Spitalpflege gebracht werden musste ein Beifahrer, der sich bei einem Unfall auf der Autobahn A2 am Sonntagnachmittag kurz nach 13.00 Uhr leicht verletzt hatte. Die Fahrerin aus dem Kanton Uri hatte kurz nach der Autobahnausfahrt Altdorf/Flüelen in Fahrtrichtung Süd die Beherrschung über ihr Fahrzeug verloren, welches in der Folge die Mittelleitplanke und die rechtsseitige Leitplanke touchierte. Das Auto erlitt dabei Totalschaden.