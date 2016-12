Handballer Lukas von Deschwanden als Topskorer ausgezeichnet

Die Hallensportfamilie hat sich an der Indoor Sports Gala in Bern zum Jahresabschluss versammelt. Nebst der Ehrung der acht Liga-Topskorer der vergangenen Saison prämierte die Mobiliar ein Nachwuchsprojekt mit 20 000 Franken. Der Nachwuchsförderpreis ging an Swiss Unihockey, heisst es in einer Medienmitteilung. Als Liga-Topskorer im Handball wurde der Urner Lukas von Deschwanden, der bei Wacker Thun unter Vertrag steht, ausgezeichnet.

Mehr dazu in der Ausgabe vom 17. Dezember 2016

Zum Bild: Lukas von Deschwanden (rechts) im Interview mit Rainer Maria Salzgeber und Christa Rigozzi. Foto: zvg