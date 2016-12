Im Seelisbergtunnel wird neu die Höhe kontrolliert

Der Seelisbergtunnel hat in Fahrtrichtung Norden ein Lichtraumprofil von 4.33 Meter. LKWs welche die gesetzlich erlaubte Maximalhöhe von 4 Metern überschreiten, können an der Tunneldecke befestigte Signale beschädigen oder herunterreissen. Um die Verkehrssicherheit zu erhöhen, wurde nach der Verzweigung Altdorf eine Höhenkontrolle installiert, wie das Bundesamt für Strassen (Astra) mitteilt. Wird ein Alarm ausgelöst, wird der betreffende LKW von der Polizei ins Schwerverkehrszentrum Erstfeld geleitet. Dazu muss der Verkehr jeweils kurzzeitig in beide Richtungen gesperrt werden. Die Kosten für das System belaufen sich auf rund 500‘000 Franken. In Fahrtrichtung Süden gibt es weiterhin keine Höhenkontrolle, da die bergseitige Tunnelröhre ein 6 Zentimeter höheres Profil aufweist.

Mehr dazu in der Ausgabe vom 21. Dezember 2016.