Jetzt Nominierungsvorschläge zum «Urner des Jahres» einreichen

Die beliebte Wahl «Urner/Urnerin des Jahres» der UW-Leserinnen und -Leser wird künftig alle zwei Jahre durchgeführt. Nun startet die Nominationsphase für die nächste Verleihung. Gesucht wird eine würdige Nachfolge von Hans und Cornelia Herger, die im Jahr 2015 den Preis entgegennehmen durften.

Wer hat sich in den Jahren 2015 oder 2016 auf besondere Art und Weise hervorgetan? UW-Leserinnen und –Leser können ab sofort Vorschläge per E-Mail einreichen, wer für diesen Preis nominiert werden soll. Gesucht sind Personen, die in den Jahren 2015 und 2016 Spezielles geleistet und sich verdient gemacht haben – sei es auf gesellschaftlicher, politischer, wirtschaftlicher, sportlicher oder kultureller Ebene. Bis am 8. Januar können Personen (ab 18 Jahren) vorgeschlagen werden. Preisverleihung ist voraussichtlich am 15. Februar 2017.