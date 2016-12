Kantonsbibliothek Uri erhält 230.000 Franken als Geschenk

Der hohe Betrag kommt auch dank eines Urner Bestsellers zustande. Das Geld wird zweckgebunden in die Weiterentwicklung der Bibliothek investiert. Die beiden Bibliothekarinnen Martina Wüthrich und Carla Biasini Zurbriggen durften zwei Checks entgegennehmen, die der Kantonsbibliothek Uri langfristig neue Möglichkeiten eröffnen werden. Überreicht wurden die Checks von Annalise Russi und Bea Kolvodouris Janett vom Gönnerverein Kantonsbibliothek Uri.

Die Schenkung ist zweckgebunden. Der erste Betrag von 120.000 Franken wird in die technische Modernisierung der Kantonsbibliothek Uri investiert. Neu angeschafft wird ein elektronisches System für die Ausleihe. Die zweite Tranche der Schenkung, nochmals 110.000 Franken, kommt direkt den Besucherinnen und Besuchern der Kantonsbibliothek zu Gute. Über das - ebenfalls zweckgebundene - Geld können die beiden jungen Bibliothekarinnen Martina Wüthrich und Carla Biasini Zurbriggen nach eigenem Ermessen verfügen, das ist vertraglich definiert. «Ob sie das Veranstaltungsangebot erweitern, alte Urner Werke restaurieren oder die Bibliothek verschönern, das überlassen wir gerne den beiden innovativen jungen Frauen. Sie geniessen unser volles Vertrauen und wissen am besten, was den Besucherinnen und Besuchern der Bibliothek den grössten Nutzen bringen wird», versichert Annalise Russi.

Mehr dazu in der Ausgabe vom 14. Dezember 2016.

Zum Bild: Checkübergabe mit fröhlichen Gesichtern (von links): Martina Wüthrich, Bibliothekarin, Kilian Gasser, Gemeinderat Altdorf, Annalise Russi, Präsidentin des Gönnervereins, Peter von Rotz, Gemeinderat Altdorf, Beat Jörg, Regierungsrat, Bea Kolvodouris, Vorstand Gönnerverein und Carla Biasini in der Kantonsbibliothek Uri.