In einer Transformatorenstation der Gemeindewerke Erstfeld ereignete sich am Dienstagnachmittag des 27. Dezember ein Kurzschluss. Dieser war durch eine Katze verursacht worden. Als Folge fiel in weiten Teilen des Versorgungsgebiets der Gemeindewerke Erstfeld bis 17.00 Uhr der Strom aus.

Mehr dazu in der Ausgabe vom 31. Dezember 2016.