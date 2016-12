Kirchgemeinde bietet künftig Postdienstleistungen an

In vielen kleineren Gemeinden werden die klassischen Poststellen geschlossen. Während vielerorts Postagenturen in Dorfläden gegründet werden, geht Gurtnellen einen anderen Weg: die Postdienstleistungen werden neu von der Kirchgemeinde St. Josef angeboten, wie Gemeindepräsident Karl Walker an der Gemeindeversammlung vom Freitag, 2. Dezember, orientierte. Die Postagentur soll die bestehende Poststelle voraussichtlich im kommenden Sommer ablösen. Untergebracht wird die Postagentur in der Geschäftsstelle des Seelsorgeraums Urner Oberland, in der alten Metzgerei an der Dorfstrasse 12. Dort wird man künftig Briefe und Pakete aufgeben, Pakete und eingeschriebene Briefe abholen, Briefmarken kaufen, per Karte Einzahlungen erledigen und Geld beziehen können.

Mehr zur Gemeindeversammlung Gurtnellen in der Ausgabe vom 7. Dezember 2016.

Mathias Fürst