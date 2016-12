Kollision auf der Gotthardstrasse

Am Samstag, 24. Dezember, um zirka 13.20 Uhr, beabsichtigte der Lenker eines Personenwagens von der Coop Tankstelle in Schattdorf herkommend links auf die Gotthardstrasse in Richtung Altdorf einzubiegen. Dabei übersah er ein von Altdorf herkommendes Fahrzeug. In der Folge kam es zu einer seitlich-frontalen Kollision der beiden Personenwagen. Verletzt wurde beim Verkehrsunfall niemand. An beiden Fahrzeugen entstand Totalschaden, der Sachschaden beläuft sich auf zirka 19000 Franken.