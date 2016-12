Landammann ehrt Urner Olympiateilnehmerinnen

Landammann Beat Jörg hat zwei Urner Spitzensportlerinnen im Rathaus empfangen. Die beiden erreichten ihre gesetzten Ziele an den Olympischen Spielen in Rio, indem sich Mountainbikerin Linda Indergand auf Anhieb ein Olympisches Diplom (8. Rang) erkämpfte und Jolanda Annen im Rennen der Triathletinnen als jüngste Teilnehmerin den 14. Rang erreichte. Beat Jörg hielt fest: «Damit habt ihr den Weg an die Weltspitze geschafft. Ihr habt diese Herausforderung angenommen und verfolgt bereits das Fernziel Tokio 2020.» Beat Jörg wünschte den beiden Urnerinnen für die Zukunft vor allem, dass sie frei von Verletzungen bleiben und ihre Karriere mit dem nötigen Glück verfolgen können.

Beim Empfang im Rathaus: (von links) Landammann Beat Jörg, Linda Indergand, Jolanda Annen und Peter Sommer, Leiter Abteilung Sport. Foto: zVg