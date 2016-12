Mit dem UW ins Reich der Mitte

Wirtschaftsboom, Menschenmassen, Zensur, Vogelgrippe, Olympia, Smog, Feng-Shui: Das Milliardenreich China ist schon seit Jahren in aller Munde – auch hierzulande. Kaum ein Tag, an dem uns aus der Volksrepublik nicht Neuigkeiten erreichen, die uns in Staunen versetzen oder nachdenklich stimmen. Aus westlicher Sicht gibt es wohl kein Land, das so stark fasziniert und gleichzeitig polarisiert wie das aufstrebende China – und über das die meisten trotz Internet noch immer verhältnismässig wenig wissen.

Kein 08/15-Programm

"Bǎi wén bù rú yí jiàn" – "Einmal sehen ist besser als hundertmal hören." Im Sinne dieses chinesischen Sprichworts plant das "Urner Wochenblatt" in der ersten Septemberhälfte 2017 eine Leserreise ins Reich der Mitte. Ausgangs- und Endpunkt der zweiwöchigen Rundreise wird Peking sein. Als Kontrast zur pulsierenden Hauptstadt geht es im zweiten Teil der Reise in die 3 Flugstunden entfernte Provinz Sichuan. Die Heimat des "Schweizer" Olympiasiegers Donghua Li ist bekannt für den Grossen Panda sowie einige von Chinas schönsten Naturlandschaften. Die jüngste Attraktion der gebirgigen Provinz ist die Ruinenstadt Beichuan, die an das verheerende Erdbeben vom Mai 2008 erinnert. Neben der Besichtigung dieses ungewöhnlichen Mahnmals ist eine Fahrt mit dem Hochgeschwindigkeitszug zur grössten steinernen Buddha-Statue der Welt geplant. Eine Wanderung auf der Grossen Mauer sowie ein Kurzbesuch beim staatlichen Auslandrundfunk der Volksrepublik in Peking runden das Programm ab.

Mit dem Urner China-Kenner Simon Gisler

Die zweiwöchige Erlebnisreise richtet sich an Personen, die sich für die Kultur, Geschichte und Politik Chinas interessieren. Die Reisegruppe wird zusätzlich zu den lokalen Guides während der gesamten Reisedauer von UW-Redaktor und China-Kenner Simon Gisler begleitet. Übernachtet wird überall in 4-Sterne-Hotels.

Haben wir Ihr Interesse geweckt? Dann melden Sie sich doch unverbindlich beim "Urner Wochenblatt" (Telefon 041 874 16 77 oder E-Mail info@urnerwochenblatt.ch), sodass wir das Interesse an der Reise abschätzen können. Das detaillierte Reiseprogramm inklusive Kosten wird im Januar bekannt gegeben. Über die definitive Durchführung der Reise wird nach einer Informationsveranstaltung entschieden, die voraussichtlich Ende Januar stattfindet. Weitere Informationen folgen.

(UW)