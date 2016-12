Mit Fahrplanwechsel traf erster «Gotthard-Riviera-Express» in Flüelen ein

Der «Gotthard-Riviera-Express» gewährleistet jeweils samstags und sonntags je eine Verbindung zwischen Stans und Flüelen am Morgen und am späten Nachmittag auf die Anschlüsse an und von den Gotthard-Zügen. Dadurch verkürzt sich die Reisezeit von Stans nach Lugano von 3 Stunden und 10 Minuten auf neu 1 Stunde und 41 Minuten. Kurz nach 7 Uhr traf der EC-Zug mit den geladenen Gästen und Medienschaffenden in Flüelen ein. Zahlreiche Gäste aus Uri, unter anderem der Regierungsrat in corpore und diverse Gemeindevertreter, sowie die Reisenden aus Nidwalden bestiegen den ersten fahrplanmässigen Zug durch den Gotthard-Basistunnel. Der Zug wurde unter grossem Medieninteresse durch Andreas Meyer, CEO der SBB, und den Urner Volkswirtschaftsdirektor Urban Camenzind abgefertigt. Um 7.09 Uhr fuhr der EC pünktlich ab zu den Festlichkeiten in Lugano, wo der offizielle Festakt zur Inbetriebnahme des Gotthard-Basistunnels stattfand.



Mehr dazu in der Ausgabe vom 14. Dezember 2016

Zum Bild: Unter grossem Medieninteresse fertigten der CEO der SBB, Andreas Meyer (links) und der Urner Volkswirtschaftsdirektor Urban Camenzind den ersten EC-Personenzug durch den Gotthard-Basistunnel in Flüelen ab. Foto: ZVG