Mutmassliche Ladendiebe gefasst

Am Samstagnachmittag, 3. Dezember, kurz nach 14.15 Uhr, ging bei der Einsatzzentrale der Kantonspolizei Uri ein Hinweis auf Ladendiebe ein. Aufmerksame Reisende beobachteten auf der Gotthard Raststätte in Schattdorf, wie diese vorgängig im Shop Süssigkeiten gestohlen haben dürften und davonfuhren. Dabei konnten sie der Kantonspolizei nähere Angaben zum Fahrzeug und dem Kontrollschild machen. Kurze Zeit später fiel einer Patrouille das signalisierte Fahrzeug auf und kontrollierte dieses. Die Insassen, zwei 55-jährige Männer und eine 24-jährige Frau, allesamt französische

Staatsbürger, wurden vorübergehend in Polizeigewahrsam genommen. Die Durchsuchung des Autos verlief vorerst ohne Erfolg.

Wenig später ging bei der Kantonspolizei die Meldung über einen Süssigkeitenfund in der Gemeinde Silenen ein. Die Kantonspolizei konnte rasch in Erfahrung bringen, dass es sich bei diesen Süssigkeiten um diejenigen handelt, die kurz zuvor im Shop der Gotthard Raststätte entwendet wurden.

Die Tatverdächtigen sind mit Zivilforderungen in der Höhe des angerichteten Schadens konfrontiert und müssen sich vor der Staatsanwaltschaft verantworten.

Kapo