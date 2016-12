Neue Website bietet Anlaufstelle für Freiwilligenarbeit

Eine Plattform, die all diejenigen miteinander verknüpft, die freiwillig Hilfe anbieten und jene, die Hilfe, Unterstützung oder Assistenz brauchen oder suchen. In grosser Runde stellte Projektleiterin Sara Fedier am Montag, 5. Dezember, die neue Website des Schweizerischen Roten Kreuzes (SRK), Kantonalverband Uri, im Mehrzweckgebäude Winkel vor. «zyytpunkt.ch» ist eine Anlaufstelle für Freiwilligenarbeit. «Auch Freiwillige haben Fachwissen, das man richtig einsetzen muss», erklärte Marc Geissbühler, Rotkreuzrat und Vizepräsident des SRK, bei der Vorstellung des Projektes. Im Kanton Uri werde mal wieder ein Zeichen gesetzt, das andere motivieren könne.

Mehr dazu in der Ausgabe vom 7. Dezember 2016

Franka Kruse