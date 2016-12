Pilotenfehler führte zu Heli-Absturz im Erstfeldertal

Es war ein Unfall, der den Kanton Uri im Sommer 2013 erschütterte, kamen dabei doch vier Urner ums Leben. Der Absturz eines Helikopters, der von der Leutschach- zur Kröntenhütte unterwegs war, gab aber auch Rätsel auf: An jenem Tag herrschte bestes Flugwetter, ausserdem war der Pilot erfahren und kannte sich im Gebiet gut aus. Nun liegt der Abschlussbericht der Schweizerischen Sicherheitsuntersuchungsstelle (Sust) vor. Darin werden technische Ursachen für den Absturz ausgeschlossen. Der Unfall sei mit hoher Wahrscheinlichkeit darauf zurückzuführen, dass der Pilot in einer Rechtskurve und nahe dem Gelände die Kontrolle über den Helikopter verlor und dieser in der Folge mit dem Gelände kollidierte. Die risikobehaftete Flugtaktik des Piloten – nahe am Gelände zu fliegen – habe zur Entstehung des Unfalls beigetragen, steht im Bericht.

Mathias Fürst