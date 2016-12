Polizist wurde nicht gemobbt

Dem ehemaligen Kadermitarbeiter A. der Kantonspolizei Uri wird Betrug und Urkundenfälschung vorgeworfen. Er hat mutmasslich seine Arbeitsrapporte nicht korrekt geführt und dadurch mehr Arbeitsstunden abgerechnet hat. Das Strafverfahren in diesem Fall ist noch hängig. Im Lauf des personalrechtlichen Verfahrens wurden der Sicherheitsdirektion Vorwürfe unter anderem in Bezug auf mögliche Mängel in der Organisation und zugetragen.

Im Raum stand insbesondere der Mobbingvorwurf gegen A. Er sei über Jahre und ohne Auftrag heimlich beobachtet worden, was einer Pflichtverletzung seitens des Arbeitgebers darstelle. Der ehemalige Sicherheitsdirektor Beat Arnold betraute Ende April 2016 Rechtsanwältin Ofebia Wettstein vom Zürcher «Büro für Administrativuntersuchungen» mit der internen Untersuchung. Der Untersuchungsbericht kommt zum Schluss, dass es wohl Konflikte am Arbeitsplatz von A. gegeben hat. Dabei habe es sich jedoch nicht um Mobbing im Sinne der Definition gehandelt. Gemäss Aussagen der Befragten war das Verhalten von A. derart auffällig, dass Kadermitarbeiter D. selbstständig ermittelte. Durch seine Handlungen hat D. bereits ein Strafverfahren gegen A. eingeleitet.

Dass D. innerhalb der Polizei gegen einen Arbeitskollegen ermittelt hat, teilte er seinem direkten Vorgesetzten erst mit, als er die Vorwürfe schon zusammengetragen hatte. Gemäss einer internen Weisung der Kantonspolizei ist der Kommandant oder der Pikettoffizier umgehend zu informieren, wenn gegen einen Mitarbeiter ein Strafverfahren eingeleitet werden muss. Im konkreten Fall ist dies nicht vor bzw. am Anfang der Ermittlungen passiert, heisst es in einer Medienmitteilung.

Mehr dazu in der Ausgabe vom 17. Dezember 2016.