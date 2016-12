Polymechaniker holt Silbermedaille

Grosse Ehre für den Erstfelder Andreas Zimmermann und Jonas Bissig aus Schattdorf. Landammann Beat Jörg besuchte die beiden Lernenden anlässlich einer kleinen Feier in ihrem Lehrbetrieb beim Dätwyler Lehrverbund am Montag, 5. Dezember, wie die Bildungs- und Kulturdirektion mitteilt. Landammann Beat Jörg zeigte sich sehr erfreut vom generell hohen Niveau der Berufsbildung im Kanton Uri und von der hohen Motivation der Lernenden: «Das ist eine ausgezeichnete Visitenkarte des Kantons Uri, und wir dürfen stolz sein darauf.» Neben dem Lehrbetrieb und dem Elternhaus lobte er auch die Ausbildung an der Berufsfachschule BWZ Uri. Als weitere Urner haben zwei Lernende der Berghoff Mechanical Engineering AG, Altdorf, an den Schweizermeisterschaften der Polymechaniker teilgenommen. André Infanger, Attinghausen, erreichte den 7. Rang in der Disziplin Automation und Dominik Roos, Erstfeld, belegte in der Disziplin CNC-Drehen den 8. Rang.

Feier beim DAG-Lehrverbund: (von links) Josef Bissig (Vater), Roland Spiess (Stv. Standortleiter Schattdorf), Elisabeth Bissig (Mutter), Jonas Bissig (4. Rang), Andreas Zimmermann (2. Rang), Armin Zimmermann (Vater), Kerstin Wiss (Lehrlingswesen), Landammann Beat Jörg und Daniel Wipfli (Leiter Lehrwerkstatt). Foto: zVg