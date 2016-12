Regierung will Wirteprüfung nicht wieder einführen

Der Urner Landrat hat im März gegen den Willen der Regierung ein Postulat von Paul Jans zur Revision des Gastwirtschaftsgesetzes teilweise überwiesen. In einem am Freitag, 23. Dezember, veröffentlichen Bericht lehnt die Regierung die Wiedereinführung der Wirteprüfung ab. Ein Fähigkeitszeugnis für Wirte bringe zwar schon einige Vorteile, schreibt die Regierung. So wäre es durchaus sinnvoll, eine Einstiegsbarriere für völlig unqualifizierte Personen zu haben. Auch bezüglich Qualitätssicherung sowie Konsumenten- und Arbeitnehmerschutz wären positive Effekte denkbar. Unter dem Strich seien die Nachteile einer Wiedereinführung aber deutlich gewichtiger, findet die Regierung. So wäre dies ein Eingriff in die Wirtschaftsfreiheit und würde für die Wirte höhere Kosten verursachen.

Mehr dazu in der Ausgabe vom 24. Dezember 2016.

Mathias Fürst