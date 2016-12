Rollstuhlfahrer angefahren

Am Freitagabend, 2. Dezember, um 19.00 Uhr, überquerte ein Rollstuhlfahrer mit einem Zuggerät auf einem Fussgängerstreifen die Militärstrasse in Schattdorf. Ein 18-jähriger Autofahrer kollidierte mit dem 54-jährigen Rollstuhlfahrer, welcher stürzte und sich leichte Verletzungen zuzog. Dieser wurde durch den Rettungsdienst versorgt und anschliessend in die Stiftung Behindertenbetriebe in Schattdorf überführt.An den beiden Fahrzeugen entstand ein Sachschaden von rund 6'000 Franken.