Roman Furger startet bei der Tour de Ski

Am Samstag, 31. Dezember, startet die Tour de Ski mit einem Sprint im Val Müstair. Weiter geht es über Oberstdorf und Toblach bis zum Finale in Val di Fiemme. Mit dabei ist der Urner Roman Furger.

Sein Fokus liegt auf dem Sprint am Samstag in Tschierv im Val Müstair und dem 10-km-Rennen in Toblach am 6. Januar. Die Tour de Ski läuft er nicht ganz. «Geplant ist idealerweise bis Toblach», erklärt er.

