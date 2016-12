Saisonende für Aline Danioth

Die Abklärungen an der Universitätsklinik Balgrist am 12. Dezember zeigten, dass sie sich eine Kreuzbandruptur, einen Riss am inneren Meniskus und eine Zerrung des inneren Seitenbandes zugezogen hatte, schreibt Swiss Ski in der Medienmitteilung vom 13. Dezember. Die 18-jährige Urnerin wird am 14. Dezember in Zürich operiert. In der Saison 2016/17 wird die Jugend-Olympiasiegerin und Junioren-Weltmeisterin somit nicht mehr Skifahren können.

Mehr dazu in der Ausgabe vom 14. Dezember 2016.