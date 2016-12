Sasso San Gottardo startet neues Projekt

Seit der Antike faszinieren Schweizer Bergkristalle die Menschen. In der Renaissance richteten Herzoge und sogar der Papst in ihren Palästen sogenannte Wunderkammern ein. Darin inszenierten sie Kristallschätze aus den Schweizer Bergen. In der Schweiz nehmen nun junge und ältere Talente begeistert diese alte Tradition wieder auf. Tief im Innern des Gotthards wird am 24. Juni 2017 in der ehemaligen Festungsanlage Sasso San Gottardo die «Kristall-Wunderkammer» eröffnet.

Mehr dazu in der Ausgabe vom 17. Dezember 2016