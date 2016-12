Sechs Neue beginnen Dienst bei der Kantonspolizei Uri

Die diesjährige Inpflichtnahme- und Beförderungsfeier wurde in der Pfarrkirche Heilig Kreuz in Amsteg abgehalten, heisst es in einer Medienmitteilung der Kantonspolizei Uri. «Die heutige Feier stellt für jede Polizistin und jeden Polizisten ein wichtiges Ereignis im Verlauf seiner beruflichen Karriere dar», sagte Reto Pfister, Kommandant der Kantonspolizei Uri, in seinen Begrüssungsworten. Der Polizeikommandant gratulierte den sechs Polizeiangehörigen, welche in die Pflicht genommen wurden sowie den Beförderten zu ihrem neuen Grad. In seiner Ansprache gratulierte Sicherheitsdirektor Dimitri Moretti den in Pflicht Genommenen und den Beförderten herzlich. „Stellen Sie bitte den Menschen ins Zentrum ihrer Polizeiarbeit! Im Umgang mit so vielen unterschiedlichen Charakteren gibt es zwar keine einfachen Rezepte und schon gar keine allgemein gültigen Regeln. Aber mit Feingefühl, Empathie und auch ein klein wenig Erfahrung ist man sicherlich auf dem richtigen Weg.“

Folgende Polizeiangehörigen wurden neu ins Urner Polizeikorps aufgenommen:

Major Reto Pfister, Flüelen

Wm Franziska Z’Graggen, Attinghausen

Gfr Mario Danioth, Altdorf

Polizist Patrik Gisler, Attinghausen

Polizistin Stefanie Melchiori, Schattdorf

Polizist Daniel Tresch, Schattdorf

Einstufung in höhere Dienstgrade / Beförderung erhielten:

Leutnant Stefan Simmen, zum Oberleutnant

Adjutant Martin Fussen, zum Adjutant mit besonderer Verantwortung

Korporal Philipp Jordi, zum Feldweibel

Korporal Wilfred Siegrist, zum Wachtmeister

Korporal Elio Tresch, zum Wachtmeister

Korporal Urs Gysin, zum Wachtmeister

Gefreiter Kilian Enz, zum Wachtmeister

Gefreiter Pius Planzer, zum Wachtmeister (abwesend)

Polizist Daniel Gnos, zum Gefreiten (abwesend)

Polizist Werner Gnos, zum Gefreiten

Polizistin Sybille Haverkamp, zur Gefreiten

Polizist Silvio Steiner, zum Gefreiten.

Zum Bild: In der Pfarrkirche Heilig Kreuz in Amsteg feierte die Kantonspolizei Uri die Aufnahme der Neuen und die Beförderung der bewährten Kollegen. Foto: Kantonspolizei Uri