Seilbahnen werden administrativ entlastet

Seilbahnen sollen künftig genehmigungsfrei geringfügige Änderungen an Seilbahnanlagen durchführen dürfen. Auf gewisse Funktionen wie dem Technischen Leiter sollen sie verzichten dürfen. Und die Konzessionsdauer soll von 25 auf 40 Jahren verlängert werden. Das sind Vorschläge, die das Bundesamt für Verkehr (BAV) am Montag, 19. Dezember, bei den interessierten Kreisen in eine informelle Vorkonsultation geschickt hat.

Mehr dazu in der Ausgabe vom 21. Dezember 2016.