Selbstunfall auf der A2

Am Dienstagabend, 13. Dezember, kurz nach 21.15 Uhr, fuhr der Lenker eines Luzerner Personenwagens auf der Autobahn A2 in Fahrtrichtung Süd. Kurz nach der Autobahnausfahrt Erstfeld beabsichtige der Lenker, einen voranfahrenden Lastwagen zu überholen. Als der Personenwagen auf gleicher Höhe mit dem LKW war, kollidierte dieser aus derzeit unbekannten Gründen mit der Mittelleitplanke. Verletzt wurde niemand. Der Sachschaden am Fahrzeug sowie an der Strasseninfrastruktur beträgt rund 10 000 Franken, wie die Kantonspolizei mitteilt.