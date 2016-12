Spektakulärer Unfall im Seelisbergtunnel

Wie die Urner Kantonspolizei mitteilt, meldete am Donnerstag, 8. Dezember, zirka um 9.30 Uhr, ein Verkehrsteilnehmer der Polizei, dass ein Personenwagen mit Berner Kontrollschildern nach dem Gotthardstrassentunnel die Mittelleitplanke gestreift habe und unsicher fahre. Die ausgerückte Polizeipatrouille versuchte das Fahrzeug vor dem Seelisbergtunnel anzuhalten. Der Fahrzeuglenker missachtete jedoch die polizeilichen Haltezeichen und fuhr mit überhöhter Geschwindigkeit im Seelisbergtunnel Richtung Norden. Rund 2 Kilometer nach dem Tunneleingang kollidierte der Personenwagen zuerst mit der linken, und anschliessend mit der rechten Tunnelwald. Dabei verletzte sich der 53-jährige Fahrzeuglenker. Er wurde mit dem Rettungsdienst ins Kantonsspital Uri überführt. Durch die Kollision wurden Tunneleinrichtungen beschädigt. Das Unfallfahrzeug erlitt Totalschaden. Der Sachschaden an Tunneleinrichtungen und am Fahrzeug dürfte 30'000 Franken übersteigen. Am Stauende kam es zu einem Auffahrunfall mit zwei Personenwagen, ohne dass Personen verletzt worden sind. Die Tunnelröhre Richtung Norden musste während rund einer Stunde und die Röhre Richtung Süden während 20 Minuten gesperrt werden.

Kapo Uri