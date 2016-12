Spitzensportler sollen finanziell unterstützt werden

In seiner am Mittwoch, 14. Dezember, im Landrat eingereichten Motion schlägt Flavio Gisler vor, Elitesportlerinnen und -sportler in Uri wie in Nidwalden jährlich mit maximal 12000 Franken im Falle einer olympischen Sportart und mit 6000 Franken im Falle einer nichtolympischen oder paralympischen Sportart zu unterstützen. Um in den Genuss dieser finanziellen Unterstützung zu kommen, müssten die Sportlerinnen und Sportler den Nachweis erbringen, dass sie tatsächlich auf die Gelder angewiesen sind. Athletinnen und Athleten, die hohe Sponsoringeinnahmen generieren, hätten kein Anrecht auf eine solche finanzielle Unterstützung.

Mehr dazu in der Ausgabe vom 17. Dezember 2016.

Simon Gisler