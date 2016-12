SVP stellt Snee infrage

Mit dem Schutz- und Nutzungskonzept Erneuerbare Energien (Snee) wird im Kanton Uri geregelt, welche Gewässer für eine Wasserkraftnutzung infrage kommen und welche nicht. Das Gewässer mit dem grössten energiewirtschaftlichen Potenzial, das für die Nutzung vorgesehen ist, wäre der Alpbach in Erstfeld. Dort ist die Nutzung aber, wegen Widerstand aus der Erstfelder Bevölkerung, seit Jahren blockiert. Das soll sich nun ändern, fordert die Landratsfraktion der SVP. In einer Motion, die Christian Arnold am Mittwoch, 14. Dezember, eingereicht hat, fordert die SVP, dass das Projekt Wasserkraftnutzung am Alpbach aktiv vorangetrieben wird. Dabei soll eine Doppelnutzung – Trinkwasserquelle und Wasserkraft – klar Priorität haben. Sollte das Projekt Alpbach im Jahr 2017 nicht umgesetzt werden können, müsse das Snee angepasst und dem Landrat erneut zur Kenntnis gebracht werden. Denn wenn der Alpbach weiterhin nicht genutzt werde, sei es nicht zielführend, weiter ganze Talschaften wie etwa das hintere Schächental von der Wasserkraft- und Windnutzung auszuschliessen.

Mathias Fürst