In Uri lebt es sich am günstigsten

Seit 2006 untersucht die Credit Suisse in unregelmässigen Abständen, in welchem Kanton einem nach Abzug der Fixkosten am meisten Geld zum Leben bleibt. Für die Studie «Verfügbare Einkommen 2016» hat die Bank wohnortbezogenen Kosten wie zum Beispiel Steuern, Pendelkosten, Krankenkassenprämien und sonstige standortbezogene Fixkosten berechnet. Wie bereits in der letzten Ausgabe belegt der Kanton Uri dabei den 1. Platz. Uri gehört in mehreren untersuchten Kategorien zu den günstigsten Kantonen. So ist in Uri etwa die Steuerbelastung verhältnismässig tief und auch die Wohnkosten sind relativ niedrig – wobei hier Andermatt etwas aus der Reihe tanzt. Ebenfalls sehr günstig, zumindest im Vergleich mit anderen Kantonen, sind in Uri die Krankenkassenprämien. Zu den teuersten Kantonen gehört Uri jedoch bei der familienergänzenden Kinderbetreuung. So gehört Uri bei der finanziellen Wohnattraktivität für Familien mit fremdbetreuten Kindern bloss zum schweizerischen Mittelfeld.

Mehr dazu in der Ausgabe vom 14. Dezember 2016.

Mathias Fürst