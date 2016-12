Urner Altersheim heisst neu Pflegezentrum Urnersee

Das Urner Altersheim in Flüelen besteht seit 1927. Deren Eigentümerin ist die Gemeinnützige Gesellschaft Uri (GGU). Wie auch die Zeit in der Geschichte nicht stehen blieb, so haben die Verantwortlichen das Gebäude und die Betriebsabläufe gehegt, gepflegt und immer wieder den neuen Bedürfnissen angepasst. Nun zeichnet sich per 1. Januar 2017 eine Neuorganisation ab. Die GGU überführt das Urner Altersheim Flüelen in eine selbstständige Stiftung. Mit den neuen Strukturen soll der Betrieb entlastet werden, damit er sich vermehrt seinem Kerngeschäft widmen kann. Der Verwaltungsrat des Urner Altersheims Flüelen wird per 31. Dezember 2016 aufgelöst, die Mitglieder stellen künftig den Stiftungsrat. Mit dem Wechsel der Strukturen ändert auch der Name des Urner Altersheim. Ab 1. Januar heisst es neu Pflegezentrum Urnersee.

Mehr dazu in der Ausgabe vom 3. Dezember 2016.

Doris Marty