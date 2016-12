Urner Landrat will von Steuersenkung nichts wissen

Rund zwei Stunden dauerte die Budgetdebatte im Urner Landrat. Bis auf eine Ausnahme wurde der Voranschlag wie vom Regierungsrat beantragt – mit einigen Korrekturen der Finanzkommission – genehmigt. Somit rechnet der Voranschlag bei der Erfolgsrechnung mit einem Defizit von 672'000 Franken. Bei der Präsentation des Budgets Anfang Oktober war man noch von einem Gewinn von 169'000 Franken ausgegangen. Nach den erwähnten Korrekturen der Fiko und nachdem der Landrat in der Novembersession sechs Massnahmen aus dem Wirkungsbericht zum Finanz- und Lastenausgleich gestrichen hatte, resultiert schliesslich das Defizit von 672'000 Franken. Investiert werden im kommenden Jahr netto 38,17 Millionen Franken. Dies ergibt einen Selbstfinanzierungsgrad von 39 Prozent.

Nachdem der Rat dem Minderheitsantrag der Finanzkommission, den Steuerfuss um 2 Prozent zu senken, mit 46 zu 15 Stimmen nicht gefolgt war, enthielten sich die Mitglieder der SVP-Fraktion in der Schlussabstimmung der Stimme. Christian Arnold (SVP, Seedorf) hatte vergeblich für die Steuersenkung plädiert. Die SVP sei nicht mehr bereit, «Steuereinnahmen auf Vorrat» mitzutragen. In der Vergangenheit seien mehr als 150 Millionen Franken an Steuererträgen auf Vorrat einkassiert worden. Finanzdirektor Urs Janett meinte, für die Festsetzung des Steuerfusses sei nicht die Höhe des Eigenkapitals ausschlaggebend, sondern der Finanzplan.

Markus Arnold

Mehr dazu in der Ausgabe vom 17. Dezember 2016.