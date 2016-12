Urner Musikfestival geht in die dritte Runde

Jenny Russi und Shane Lutomirski haben am 1. Dezember das Line up für die dritte Ausgabe des Musikfestivals AndermattLive! bekannt gegeben. Das Grundkonzept bleibt gleich wie in den beiden Vorjahren: «Nach dem Schnee ist vor dem Konzert», lautet das Motto. AndermattLive! will junge Musik, internationale Acts, Newcomer und Musik aus der ganzen Schweiz präsentieren. Als Neuheit gibt es auch Konzerte im Residenzgebäude des Hotels The Chedi. Insgesamt werden über 20 Konzerte gespielt. Headliner am Freitag ist die Schweizer Band Hecht, Hauptact am Samstag der Münchner Musiker Jesper Munk

Markus Arnold

Mehr dazu in der Ausgabe vom 3. Dezember 2016.

Zum Bild: Die beiden OK-Chefinnen stossen auf ein hoffentlich erfolgreiches Festival AndermattLive! 2017 an: Jenny Russi (links) und Shane Lutomirski. (Foto: Markus Arnold)